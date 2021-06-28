التحالف الدولي: نراقب المناطق التي بدأ يعود إليها داعش

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الاثنين، خلال اجتماعات وزراء خارجية التحالف في روما: "نراقب المناطق التي بدأ يعود إليها داعش، بجانب الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي"، مشيرا إلى أن دول التحالف تخشى أن يكون هناك انتشار للتنظيم في إفريقيا.وأضاف أنه "لا تكفي مجابهة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، بل علينا النظر إلى مواقع أخرى تتواجد فيها تلك المنظمة الإرهابية بالوكالة".

وتابع: "سعدت بموافقة وتقارب الآراء مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في إفريقيا، وخاصة في الدول المتضررة في الساحل في النيجر ومالي. نحن نعلم أن هذه الدول تحتاج للمساعدة، فالعديد من القرى تتعرض لهجمات من العصابات الإجرامية بما يفوق خيالنا، ولدينا اتفاقيات مع هذه الدول على المستوى الأمني".



من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دول التحالف إلى أن "تقوم بشكل عاجل بعملها وتستعيد مواطنيها وتحاكمهم إذا اقتضى الأمر، بدلا من بقائهم محتجزين في سوريا أو أماكن أخرى"، مضيفا "سنرى النتائج في الأسابيع والأشهر المقبلة".