انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تعلن قرارات جديدة للسفر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت حكومة الكويت، الاثنين، قرارات جديدة تخص المسافرين برا وبحرا وجوا، في إطار خطتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقررت الحكومة السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت إلى كل من البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا.
ويسري هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو/تموز.
كما قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ضد "كوفيد 19"، ممن تلقوا جرعتين من لقاحات "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.
ويسري هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو/تموز.
كما قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ضد "كوفيد 19"، ممن تلقوا جرعتين من لقاحات "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.