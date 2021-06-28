حكم ألمانيا.. "اتحاد ميركل" في طريقه لولاية خامسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الاتحاد المسيحي الألماني لن يتأثر بتقاعد المستشارة أنجيلا ميركل بنهاية الفترة التاسعة، ويسير بخطى ثابتة لولاية خامسة في الحكم.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر اليوم الإثنين، ترسيخ الاتحاد المسيحي موقعه على القمة قبل 3 أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة 26 سبتمبر أيلول المقبل.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد إنسا لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص"، فإن الاتحاد المسيحي "اتحاد ميركل" قفز نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي، محققا 29.5% من نوايا التصويت.

وفي المرتبة الثانية، حل حزب الخضر الذي تدهورت نتائجه كثيرا في الأسابيع الماضية بعد أن كان في الصدارة، محققا 18% فقط من نوايا التصويت، مقارنة بـ28 أواخر أبريل نيسان الماضي.

وفي المرتبة الثالثة، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" بـ16% من نوايا التصويت، ثم الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" بـ13%، وحزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف" بـ11%.

فيما حل حزب اليسار في المرتبة السادسة بـ7.5%، وحصدت أحزاب أخرى صغيرة 5% من نوايا التصويت.

وأجرى معهد إنسا الاستطلاع على عينة عشوائية من 2060 ناخبا في الفترة بين 25 و28 يونيو جزيران 2021. بهامش خطأ 2.5%.

وتجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يكلف الرئيس فرانك فالتر شتاينماير مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، بمنصب المستشار وتشكيل الائتلاف الحاكم.

ولن تخوض ميركل الاقتراع لأول مرة من 16 عاما وأربع ولايات في الحكم، بعد قرارها التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية.

