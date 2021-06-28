برلمان ليبيا يرجئ مجددا بحث الميزانية وتعيين وزير دفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت أزمتا الميزانية والمناصب السيادية بعد تعليق جلسة مناقشتهم من قبل البرلمان الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تعليق جلسة اليوم الإثنين، إلى غد لمناقشة خطاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع.



وأضاف بلحيق في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزيراً للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها ، مشيرا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بجلسة الغد.

وأوضح أن المجلس أكد، في جلسة اليوم الإثنين، على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021، على أن تتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وطالب المجلس اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه للبرلمان في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

مثول الحكومة

وأعلن تحديد جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، لاستدعاء الحكومة للمثول أمام البرلمان، بعد اعتذارها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.

وكشف متحدث مجلس النواب عن تحديد البرلمان لجلسة للبت في بند المناصب السيادية، نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وفي وقت سابق عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية برئاسة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الاول فوزي النويري وعدد من النواب. وكان مجلس النواب، دعا الأربعاء الماضي، الحكومة إلى المثول أمامه في جلسة يعقدها الثلاثاء، للنظر في مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي رفضه البرلمان أكثر من مرة.

تطورٌ سياسي يتزامن مع زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى المغرب، بدأها أمس، لمناقشة التعاون بين البلدين، وسبل التأسيس لتعاون أمني وعسكري مع المملكة، بغرض الاستفادة من خبراته لتأهيل وتطوير مؤسسات ليبيا. وأمام تغيب الحكومة عن جلسة الغد،فسّر مراقبون أن هذه الخطوة ناجمة عن سببين الأول زيارة الدبيبة الخارجية، والثاني انتظار ما ستسفر عنه جلسات ملتقى الحوار الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا اليوم، وينتهي في الأول من يوليو/تموز.

واعتبروا أن التوافق في تلك الجلسات سيؤدي إلى إعطاء دفعة قوية، لتمرير مشروع الميزانية، الذي يتضمن أحد بنوده تمويل الانتخابات القادمة التي سيحسم الملتقى قاعدتها الدستورية.

وبعد يوم من عراك بالأيدي شهدته جلسة مجلس النواب الليبي التي انعقدت في 14 يونيو/حزيران الجاري، استأنف المجلس في اليوم التالي، الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية وملف المناصب السيادية، إلا أنه لم يتوصل لقرار بشأنها.

لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021. وتوقع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش، في تصريحات صحفية، أن يعتمد مجلس النواب، الميزانية، في الجلسة المقبلة، والتي لم يحدد موعدها بعد.

وأضاف تنتوش، أن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، والتي وصلت إلى تفاهمات وصفها بـ"الجيدة جدا"، مؤكدًا الاتفاق على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها.