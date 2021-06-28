26 موقوفا في تركيا بسبب انتمائهم لداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة أمس 26 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش. ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية أن مديرية أمن أنقرة توصلت إلى معلومات حول وجود 30 شخصا (سوريين و28 عراقيا)، يتواصلون مع عناصر تنظيم داعش. وعلى الفور قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة بإجراء حملات مداهمة في مناطق مختلفة من العاصمة، وأوقفت 26 منهم. وتواصل فرق مكافحة الإرهاب أعمال البحث عن الأربعة الآخرين الذين تمكنوا من الفرار. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

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