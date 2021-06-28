العراق يشارك في الاجتماع الوزاري ضد داعش

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش. وسيترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.
وأوضح أن فؤاد حسين سيجري العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في الدول المشاركة في الاجتماعات، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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