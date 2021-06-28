شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 8 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس الأعلى للإعلام فى بيان: "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التى جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصرى وطنه مرة أخرى".

وأضاف: "جاءت ثورتنا المجيدة فى 30 يونيو لتؤكد تلاحم المصريين معًا من أفراد الشعب والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من أهل الشر، وأكدت لما لا يدع مجالا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، وقال: ستظل ثورة 30 يونيو رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش فى استعادة الأمجاد والكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن مصر خلال 8 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها فى أمن واستقرار المنطقة، فى ظل قيادتكم الحكيمة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها العالم فى ظل جائحة كورونا.

واختتم البيان: "إذا نعرب عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم".