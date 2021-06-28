شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ 4 أحزاب سياسية بتحالف المصري بمناسبة إنهاء النزعات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب إرادة جيل، إننا نحتفل خلال الأيام الحالية بمناسبة ثورة 30 يونيو التى تحققت فيها الإرادة الشعبية على حقبة نتمنى عدم عودتها.

ووصف "مطر" خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، حكم الإخوان عام 2012 بـ"الأيام السوداء"، كما أشار إلى أن ثورة 30 يونيو انتصار للشعب وعودة مصر لأهلها، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نقول للعالم كله أن المصريين والأحزاب المصرية سعداء بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حققت خلال الـ7 سنوات الماضية إنجازات كبرى، كما نوجه رسالة إلى قواتنا المسلحة والشرطة المصرية لما يحققه من مجهود كبير لاستقرار الأمن المصري.

ووجه "مطر" التحية لـ4 أحزاب سياسية بتحالف الأحزاب المصرى، بمناسبة إنهاء المنازعات الداخلية وصدور قرارات من لجنة شئون الأحزاب بشأنها، قائلا: "نهنئ 4 أحزاب تم إنهاء النزاع بداخلها وهى صوت مصر الذى يترأسه نصر سليمان، والاتحاد الديمقراطى برئاسة حسن ترك، وحزب الأحرار برئاسة طارق درويش، وحزب الشعب الديمقراطى برئاسة خالد فؤاد.

ويعقد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتى محافظة القاهرة، لمناقشة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو، كما يناقش مقترحات المكتب الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بشأن دور القوى السياسية المصرية فى إبراز إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب إرادة جيل، إلى أن أجندة اجتماع تحالف الأحزاب المصرية تتمثل فى تهنئة حزب الشعب الديمقراطى بتولى المستشار خالد فؤاد رئيسا له بقرار لجنة شؤن الأحزاب، وتهنئه التحالف لإنهاء نزاع عدد من أحزاب التحالف واستقرارها وتوجيه الشكر للجهات المعنية باستقرار الأحزاب".

وأوضح أن سيتم خلال الاجتماع عرض ما تم من توصيات اجتماع المكتب التنفيذى والمصادقة عليها بشأن مقترحات دور تحالف الأحزاب المصرية فى ابراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى و7 سنوات من العطاء والإنجاز على كل المستويات".

وأشار "مطر" إلى أن اجتماع تحالف الأحزاب المصرية سيناقش دوره خلال احتفالات مصر بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو، وعرض مقترح مقدم من حزب إرادة جيل بإقامه حفل أعياد 30 يونيو و3 يوليو بأحد الأندية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.