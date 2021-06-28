اخبار العالم

5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء فى العام الجديد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات عامة قدرها 1.44 مليار جنيه ، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والذي يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء في العام الجديد:

  1. الحكومة ترصد استثمارات عامة قدرها 1.44 مليار جنيه ، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء
  2. تأتى محافظة القاهرة في المركز الأول وفقا لنسبتها من الاستثمارات حيث بلغت نسبتها 11.6%.
  3. محافظة الإسكندرية في المركز الثانى بنسبة 9.6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7.8، 7.7% علي التوالي.
  4. توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية.
  5. إجمالي المخصصات يتم توفير15.6 مليار جنية منها كتمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نطاقة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا