شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات عامة قدرها 1.44 مليار جنيه ، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والذي يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء في العام الجديد: