شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات عامة قدرها 1.44 مليار جنيه ، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والذي يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء في العام الجديد:
- الحكومة ترصد استثمارات عامة قدرها 1.44 مليار جنيه ، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء
- تأتى محافظة القاهرة في المركز الأول وفقا لنسبتها من الاستثمارات حيث بلغت نسبتها 11.6%.
- محافظة الإسكندرية في المركز الثانى بنسبة 9.6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7.8، 7.7% علي التوالي.
- توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية.
- إجمالي المخصصات يتم توفير15.6 مليار جنية منها كتمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نطاقة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.