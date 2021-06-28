شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. احتفال وطنى بحزب الوفد بمناسبة ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، غدا الثلاثاء، احتفالًا وطنيًا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ووجه حزب الوفد الدعوة إلى القوى الحزبية والسياسية للمشاركة فى الاحتفال الذى يعقد فى مقر الوفد الرئيسى.

ويشارك فى الاحتفال عدد من الشخصيات العامة المصرية، بمناسبة الذكرى الغالية على نفوس المصريين التى أذهلت العالم أجمع وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى مختلف المجالات، كما حققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإفريقيًا وإقليميًا.

وصرح «أبوشقة» بأن ثورة 30 يونيه ثورة شعبية على غرار ثورة 1919، والثورة التحمت فيها إرادة الأمة ولبت فيها القوات المسلحة نداء المصريين بالوقوف إلى جوارهم ومساندتهم فى مواقفهم الوطنية من أجل الحفاظ على الوطن.

وأوضح «أبوشقة» أن ثورة 30 يونيه كانت البداية الحقيقية لحياة كريمة للمواطن المصرى، ومن خلالها أسس الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الوطنى المصرى الذى تحققت من خلاله كل هذه الإنجازات والإعجازات على الأرض، وكانت السبب الرئيسى فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى تؤسس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.