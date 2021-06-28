شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة من منظومة متهالكة قبل "30 يونيو" لطفرة بالخدمات المقدمة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الصحة، لأول مرة باهتمام تاريخى لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، فأطلقت الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى أحدثتها الجماعة الإرهابية فى نقص الخدمات وتدنى مستواها وقت توليهم الأمور بالبلاد.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

وكانت من بين جهود "الصحة" تفعيل المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ونرصد أبرز ما تم فى هذا الإطار:

-تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات الجهورية .

-تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية.

-وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة.

-فحص 15.7 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة الرئيس .

-نجاح مبادرة القضاء على "فيروس سي" في الكشف على 70 مليون مواطن.

-النجاح فى الوصول إلى صفر إصابات جراء فيروس "سى" وتوفبر 64 مليار سنويا.

- مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

-إطلاق مبادرات السمنة لطلاب المدارس بفحص 9.7 مليون .

- مبادرة صحة الأم والجنين " والتى فحصت 683 ألف سيدة حتى الآن.

-مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي وصرف العلاج ل 28 مليون سيدة.

-مبادرة الإصلاح للأطفال حديثي الميلاد، بالكشف المبكر عن ضعف السمع .

-حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية .

- مبادرة أنت الأساس للكشف المبكر على سرطان الثدي

- حل أزمة قوائم الانتظار، لأسبوع بدلا من شهور.