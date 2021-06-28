قتلت زوجها للارتباط بشقيقه.. إحالة أوراق ربة منزل بالدقهلية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة - الدائرة الرابعة في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق ربة منزل من إحدى قرى مركز ميت غمر إلى فضيلة المفتي؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها، بعد إدانتها بقتل زوجها عمدًا، بأن دست له سم فأر في الطعام، رفضًا للعيش معه.

قال شقيق المجني عليه إن المدانة أرادت التخلص من زوجها رغبة في الزواج منه، وإن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود، وقد اعترفت المدانة بفعلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، ومحمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة "علا. م. ا." 20 سنة - ربة منزل - مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر؛ لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية قتلت المجني عليه "أحمد س. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيد حشري "سم فئران"، وما أن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد "محمد س. م" 24 عامًا - طباخ، مقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغير بلون جلده واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له لرغبتها بالزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.​