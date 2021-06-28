بالصور.. تعقيم صالات المواطنين بمرور الوادي الجديد ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اتخذت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة العميد محمد سيف مدير إدارة مرور الوادي الجديد، وتحت إشراف اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتظام العمل بوحدات المرور بمراكز ومدن المحافظة.

أعطى مدير إدارة مرور الوادي الجديد توجيهاته لمديري وحدات المرور بالمحافظة، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير كافة المطهرات بها، حيث جرى إنشاء وتخصيص أماكن انتظار للمواطنين بعد تطهيرها وتعقيمها وإلزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور والمترددين على أقسامه المختلفة لإنهاء تجديد تراخيص سياراتهم أو تراخيص القيادة الشخصية وغيرها بارتداء الكمامات، وكذلك التباعد بين المواطنين منعًا للاختلاط لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشهدت وحدة مرور الخارجة تعقيمًا كاملاً داخل الوحدة والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الوحدة وضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص غير مرتدي للكمامة.

ومن جانبه، شدد العقيد محمد سيف، مدير إدارة المرور بالوادي الجديد، على ضرورة تسهيل أوراق تراخيص كبار السن والمعاقين، وتسهيل كافة احتياجاتهم داخل الوحدة لمنع تواجدهم أوقات كبيرة داخل الوحدة.

كما تابع مدير إدارة مرور الوادي الجديد، أعمال الرش الوقائي بمدخل إدارة المرور للمركبات والدراجات البخارية خلال إنهاء أعمال التراخيص بالإدارة.

ومن جانبهم، أشاد المواطنون المترددون على وحدات المرور المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها إدارة المرور بالمحافظة، حرصًا على صحتهم إلى جانب تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المختلفة في أقل فترة زمنية ممكنة حرصًا على عدم التجمعات بصالات الانتظار.​