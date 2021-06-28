مقتل عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة أمنية قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قُتل عنصر إجرامي وأصيب آخر وألقي القبض على اثنين آخرين، اليوم الإثنين، في مداهمة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وذلك أثناء هروبهم بمنطقة المساكن التابعة لبندر قنا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو المجد إخطارًا من قسم قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث المركز، بمداهمة وكرًا للعناصر الإجرامية في منطقة المساكن التابعة لدائرة البندر.

أسفرت الحملة عن مقتل "شمندي. ر"، وإصابة "عصام. ح"، والقبض على اثنين آخرين من أخطر العناصر الإجرامية هاربين من قضايا قتل بمركز نقادة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة ومواد مخدرة.

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​