اندلاع حريق كبير في جنوب لندن

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة إطفاء العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، إن حريقاً كبيراً اندلع قرب محطة «إليفانت آند كاسل» للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية مما تسبب في تحويل مسار قطارات وتصاعد أعمدة دخان أسود في السماء.

وذكرت الشرطة أن الحادث ليس مرتبطاً بعمل إرهابي. ولم ترد بعد تقارير عن إصابات.

وأضافت إدارة الإطفاء أنها دفعت بعشر سيارات و70 رجل إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في ثلاث وحدات تجارية بجانب المحطة.

وقالت الإدارة «أُغلقت الطرق ووُجهت نصائح للناس بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة».

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب.