وفيات غير مسبوقة بـ«كورونا» بأكبر مدينتين في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أعداد غير مسبوقة للوفيات اليومية جراء مرض «كوفيد - 19» في أكبر مدينتين روسيتين، على ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين.

ورصدت هذه الأرقام القياسية منذ بدء «الجائحة» في موسكو وسانت بطرسبرج، فيما تجتاح البلاد موجة وبائية جديدة ناجمة عن متحورة «دلتا» الأشد عدوى.

وتخضع سانت بطرسبرج «شمال شرق»، ثاني مدن البلاد، لضغوط، بصفتها مضيفة لمباريات ضمن كأس أوروبا 2020 لكرة القدم. ويؤكد المنظمون أن المباراة ربع النهائية التي تقام فيها الجمعة لا تزال قائمة ويلتقي فيها المنتخبان الفائزان من مبارتي فرنسا وسويسرا وكرواتيا وإسبانيا.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن موسكو سجلت 124 وفاة وسانت بطرسبرج 110 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتتجاوزا الأرقام القياسية التي سجلتاها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتضرب المتحورة «دلتا» روسيا، منذ أسابيع، وهي أكثر عدوى وتثير قلقاً في العالم بأسره.

في مجمل البلاد، سُجلت 21650 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب الأعداد التي نُشرت اليوم الاثنين، من أصل حصيلة إجمالية تجاوزت 5.4 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتوفي 611 شخصاً خلال 24 ساعة من أصل 133.893 وفاة منذ ظهور الوباء، بحسب الحصيلة الرسمية.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن نحو ألفي شخص يدخلون يوميا المستشفى بسبب «كوفيد - 19» في العاصمة التي بات 75 % تقريباً من أسرة المستشفيات فيها مشغولة.

وأوضح في تصريح لوكالة «ريا نوفوستي» للأنباء: «لقد سجلنا الأسبوع الماضي عدداً قياسياً في عمليات الاستشفاء في أقسام الإنعاش وعدد الوفيات».

وفي محاولة لاحتواء الوباء، أعادت موسكو فرض العمل عن بُعد لما لا يقل عن 30 % من الموظفين غير الملقحين وفرض إلزامية التطعيم لموظفي قطاع الخدمات واعتماد شهادة صحية لدخول المطاعم اعتباراً من اليوم الاثنين.

ويسمح بدخول المطاعم للأشخاص الملقحين أو الذين يبرزون فحصا سلبي النتيجة لا يزيد تاريخه عن 72 ساعة أو شهادة تفيد أنهم أصيبوا بالفيروس منذ أقل من ستة أشهر. وحتى الآن، حصل على الشهادة الصحية نحو 2.5 مليون نسمة من أصل 12 مليوناً سكان موسكو.