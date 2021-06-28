معهد أمريكي: محكمة سعودية تقضي بإعدام الأمير "فهد بن تركي" بتهمة "الخيانة العظمى"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد معهد واشنطن لدراسات الخليج بأن محكمة عسكرية سعودية قضت بإعدام الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز، ابن شقيق الملك سلمان، والقائد السابق للقوات السعودية في اليمن، بتهمة "الخيانة العظمى".



وكان الفريق فهد بن تركي قد اعتقل في سبتمبر الماضي بتهمة الفساد، مع نجله عبد العزيز، الذي كان نائب محافظ الجوف.



وقال معهد شؤون الخليج أن أحد أقارب الأمير السعودي، تحدث إليه، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأبلغه بأن لجنة عسكرية سعودية حكمت على القائد السابق للقوات السعودية في حرب اليمن، الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز، بالإعدام "بتهمة الخيانة ومحاولة الانقلاب لعزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد".



ويبلغ الأمير السعودي فهد بن تركي بن عبد العزيز، من العمر 60 عاما، وكان قد تولى قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى 31 أغسطس 2020.



وكان بن تركي قبل قيادة الحرب في اليمن يتولى قيادة القوات البرية السعودية، وكذلك وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، في المملكة.



يُشار إلى أن الأمير بن تركي كان التحق بالخدمة العسكرية في بلاده عام 1983، وتدرج في المناصب إلى أن جرت ترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية، قبل أن يتولى قيادة الحرب في اليمن في فبراير من عام 2018.

