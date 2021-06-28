تركيا.. قيود جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، عن فرض إجراءات جديدة لمواجهة انتشار السلالات المتحورة، خاصة الهندية.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، قرارات جديدة من اجل السيطرة على انتشار الطفرة الهندية على أراضيها.

وقررت وزارة الداخلية التركية تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة من بنغلاديش والبرازيل و جنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا اعتبارًا من 1 تموز المقبل وحتى إشعار آخر.

وأضافت الداخلية التركية أته يجب على القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة تقديم فحص كورونا بحد أقصي لا يتعدي 72 ساعة قبل دخول الأراضي التركية.

وكانت وزارة الداخلية التركية،قد أعلنت أمس الأحد، عن رفع القيود المفروضة في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا اعتبارا من 1 يوليو.

وقالت الوزارة إن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها، كما أنه سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم ومرافق الإقامة شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

وأعلنت الوزارة أيضا إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا.

وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام.