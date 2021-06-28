بلينكن يعلق على استهداف فصائل عراقية مدعومة من إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، على الغارات الأمريكية التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران على الحدود العراقية السورية.

وقال بلينكن إن ”الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا عندما شنت ضربات جوية استهدفت فصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا، موجهة رسالة قوية ومهمة“.

وأضاف بلينكن للصحفيين في روما: ”اتخذنا إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا يهدف للحد من مخاطر التصعيد، وكذلك لتوجيه رسالة ردع واضحة لا لبس فيها“.

وكانت الحكومة العراقية نددت اليوم الإثنين بضربة جوية أمريكية على مسلحين متحالفين مع إيران على حدود العراق مع سوريا، وقالت إنها ستدرس كل الخيارات القانونية لمنع تكرارها.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي اجتماعا أمنيا طارئا اليوم بعد الضربات الجوية الأمريكية التي وصفها بأنها انتهاك لسيادة العراق.

ويعد ذلك انتقادا نادرا لإجراء أمريكي من جانب حكومة الكاظمي الذي حاول تحجيم نفوذ الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران.

ويقول مسؤولون عراقيون إنهم يريدون تجنب التورط في تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران.