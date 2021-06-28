نتنياهو يستلم رئاسة المعارضة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصادر إسرائيلية، بأنه تم تعيين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رئيساً للمعارضة الإسرائيلية خلفاً ليائير لبيد.

وأوضحت قناة الكنيست ، أنه تم تعيين نتنياهو رئيسا للمعارضة الإسرائيلية ، وذلك وفقاً لتصويت غالبية أحزاب المعارضة في الكنيست على تعيينه.

وكان رئيس المعارضة السابق يائير لابيد والذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية الإسرائيلي، قد دبَّر خطة لإزاحة حكم نتنياهو عن طريق أخذ الشرعية من الكنيست.

وتعهد نتنياهو بإسقاط الحكومة الجديدة سريعا، وقال: ”الأمر الوحيد الذي يجمع بينهم هو الكراهية والغطرسة والفوضى، ومن ثم لن تستطيع التماسك، لديهم جميع التناقضات، ومع مثل هذه الكراهية لا يمكن أن تستمر مثل هذه الحكومة كثيرا“.

وشن نتنياهو هجوما على رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، قائلا: إنه ”نقل 6 مقاعد بالكنيست من اليمين إلى اليسار، وشكل حكومة مؤقتة لن تبقى كثيرا، سوف نقف أمامهم في المعارضة القوية الموحدة ونسقط هذه الحكومة في أول فرصة“.