حريق ضخم بمحطة قطارات جنوب لندن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الشرطة البريطانية عن اندلاع حريق ضخم، اليوم الاثنين، بالقرب من محطة قطارات “إليفانت آند كاسل” جنوب العاصمة لندن، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في شرطة المدينة.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات إخبارية، مقطع فيديو، أظهر أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف، كما تحدث شهود عيان عن سماع أصوات “انفجار”.

كما أظهر أحد مقاطع الفيديو كرة نار في السماء بينما يركض الناس للاحتماء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، إن أربع سيارات قد التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات.

وذكرت الشرطة أن الحادث ليس مرتبطاً بعمل إرهابي، ولم ترد بعد تقارير عن إصابات.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها دفعت بعشر سيارات و70 رجل إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في 3 وحدات تجارية بجانب المحطة.

وقالت الإدارة “أُغلقت الطرق ووُجهت نصائح للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة”.

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على “تويتر” وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب.