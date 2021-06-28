شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الفلسطينية: 299 شهيدا و1950 مصابا في مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر مايو الماضي تسببت باستشهاد 299 فلسطينيا منهم 263 في قطاع غزة، وإصابة 1950 آخرين.

وقالت في تقرير : إن قوات الاحتلال نفذت 753 عملية اعتقال لفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتحمت 295 تجمعا سكنيا فلسطينيا، كما أنشأت 332 حاجزا أعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع والمنتجات الزراعية في الضفة الغربية، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الانتهاكات ضد المقدسات، وخاصة في المسجد الأقصى، ومصادرة الأراضي وإخطار 16 منزلا ومنشأة بالهدم.

وأشار التقرير إلى مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2572 وحدة سكنية استيطانية جديدة في 7 مستوطنات، منها 460 وحدة في القدس، و2112 في الضفة الغربية، وكذلك المصادقة على مخطط لبناء 530 وحدة سكنية استيطانية جديدة، منها 400 وحدة في مستوطنة جيلو و130 في مستوطنة رمات شلومو المقامتين في القدس.