شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تدعو للتصدي للعنصرية الممنهجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الدول إلى اعتماد خطة ‏تحويلية لتفكيك العنصرية المنهجية، والتوقف عن إنكار العنصرية، والاستماع إلى صوت المنحدرين ‏من أصول أفريقية.‏ وأكدت باشيليت في تقرير أممي جديد سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمنحدرين من أصل أفريقي، أنه لا يمكن ‏الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم، حيث إن العنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية. ‏ وأفادت أنه يجب اعتماد نهج شامل بدلا من نهج مجزّأ من أجل تفكيك أنظمة ترسّخت بفعل قرون ‏طويلة من التمييز والعنف، داعية إلى اتباع نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى ‏العنصرية وتولّد مآسٍ متكررة يمكن تجنبها تماما، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم جميع الدول بإنهاء ‏الإفلات من العقاب وبناء الثقة، ومجابهة موروثات الماضي ومعالجة الضرر.‏