شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصنف عثمان إلياسو دجيبو «إرهابياً عالمياً» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صنفت الولايات المتحدة الأمريكية عثمان إلياسو دجيبو - المعروف أيضًا باسم بيتي شابوري - كإرهابي عالمي, وبموجب ذلك سيتم حظر ممتلكاته ومصالحه وتكون خاضعة للولاية القضائية الأمريكية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنه يُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا الانخراط في أي معاملات مع جيبو، مبينةً أنه مواطن نيجيري، وهو زعيم داعش في الصحراء الكبرى (ISIS-GS) التي تعمل في منطقة ميناكا في مالي، مشيرةً إلى أن هذه التصنيفات تساعد في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.