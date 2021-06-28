شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصنف عثمان إلياسو دجيبو «إرهابياً عالمياً» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صنفت الولايات المتحدة الأمريكية عثمان إلياسو دجيبو - المعروف أيضًا باسم بيتي ‏شابوري - كإرهابي عالمي, وبموجب ذلك سيتم حظر ممتلكاته ومصالحه وتكون خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.‏ وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنه يُحظر على ‏الأشخاص الأمريكيين عمومًا الانخراط في أي معاملات مع جيبو، مبينةً أنه مواطن نيجيري، وهو زعيم داعش في ‏الصحراء الكبرى (‏ISIS-GS‏) التي تعمل في منطقة ميناكا في مالي، مشيرةً إلى أن هذه التصنيفات تساعد ‏في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.‏