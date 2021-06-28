اخبار العالم

القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظتين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي بابل و الديوانية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز المديرية ألقت القبض على اثنين من المتهمين في محافظة بابل بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وتم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية " 28 /32 " مخدرات".

واضافت ان " سيطرة الشامية في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين من سكنة محافظة ذي قار بعد أن وجد بحوزته لحظة تفتيشه من قبل أفراد السيطرة كمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما تم إرساله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا