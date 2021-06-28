القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي بابل و الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز المديرية ألقت القبض على اثنين من المتهمين في محافظة بابل بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وتم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية " 28 /32 " مخدرات".



واضافت ان " سيطرة الشامية في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين من سكنة محافظة ذي قار بعد أن وجد بحوزته لحظة تفتيشه من قبل أفراد السيطرة كمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما تم إرساله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه".

