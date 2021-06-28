لتجنب فخ الاضرار والعيوب.. نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

ويوصي الخبراء الألمان بفحص المكابح على طريق سريع بحيث يتم الوصل إلى سرعة 100 كلم/س، والإبطاء تدريجياً وملاحظة سلوك السيارة، وهل تبقى على مسارها بشكل صحيح أو سيُصدر المحرك أصواتاً غريبة.

وقبل اختبار القيادة يجب فحص السيارة بدقة في ضوء النهار والطقس الجاف. ويجب أن تكون نظيفة لرؤية أي ضرر.



وتوضح نظرة أسفل السيارة كانت هناك أي تسريبات للسوائل، وهي بالتأكيد علامة سيئة، كما يشير السجاد الرطب في المقصورة الداخلية إلى تسريب من الجسم.

ويجب أيضاً التأكد من توافق عداد الكيلومترات مع حالة السيارة، والتأكد من أوراقها القانونية، فضلاً عن التحقق من متابعة الصيانة بشكل دوري.

