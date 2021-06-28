العربية: تحفظ القاهرة على أي اتفاقيات مرحلية بخصوص السد الإثيوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر لقناة “العربية”، عن اتفاق مصر والسودان على عدم عقد أي اتفاقيات مُنفردة بشأن أزمة سد النهضة، وفقًا لما أوردته القناة منذ قليل في نبأٍ عاجل.



وأشارت المصادر، إلى تحفظ القاهرة على أي اتفاقيات مرحلية بخصوص السد الإثيوبي.

جديرٌ بالذكر، أن إثيوبيا كانت طرحت اتفقًا مرحليًا في عام 2020م، وهو ما اعترضت عليه كل من مصر والسودان.

وكان الاتحاد الأفريقي أكد أن مفاوضات سد النهضة غير منهجية.

هذا وقد أصبح القرار النهائي بخصوص أزمة سد النهضة أصبح في قبضة مجلس الأمن الذي فوضته القاهرة والخرطوم لإنهاء الأزمة والضغط على إثيوبيا للتراجع عن الملء الثاني المُقرر له يوليو وأغسطس المقبلين، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء قد يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.