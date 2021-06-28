أول ظهور لهبة قطب مع ابنتها بعد واقعة "البوركيني": بنتي حست بالعنصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، مع ابنتها صاحبة واقعة التنمر عليها، بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد "الكومبوندات"؛ بسبب ارتدائها مايوه شرعي، في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت دينا هشام ابنة استشاري العلاقات الأسرية، تفاصيل الواقعة قائلة أنها يوم الجمعة قررت الذهاب إلى "كومبوند"، للنزول في حمام السباحة الموجود داخل النادي الخاص به، وعند سؤالها عن إمكانية النزول بمايوه شرعي جاءها الرد بالرفض، فلم تذهب.

وأضافت خلال البث، أنها لم تكن تريد أن تتصدر “التريند” وأن مقطع الفيديو الذي صورته ما هو إلا رد فعل نابع من عصبيتها من الموقف الذي تعرضت له، ومحاولة منها مشاركة مشاعرها مع الناس، معللة ذلك بأنها شعرت بالظلم، وأنه تم فرض شيء عليها.

علقت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، على الفيديو المتداول لابنتها دينا هشام، والذي ظهرت خلاله في حزن شديد بعد منعها من نزول حمام السباحة بـ"البوركيني"، قائلة: "بنتي حست بالقهرة والظلم بعد منعها من الدخول لأحد حمامات السباحة بسبب لبسها".

وأشارت قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الموقف الذي تعرضت له ابنتها خلال ذهابها لأحد النوادي وعلمها بأنها لا يمكن دخولها حال ارتدائها لمايوه "بوركيني" أصابها بالحزن، مؤكدة أنها كانت غاضبة من منعها من النزول لحمام السباحة بـ"البوركيني".

وتابعت: "بنتي أحست بالعنصرية الشديدة والتفريق في المعاملة، والمجتمع المصري يسمح لنفسه بالحكم على الغير والأشخاص بدون وجه حق"، مؤكدة أن مبدأ الحرية في اللبس والتصرفات غير موجود في مصر، وأن منع دخول المحجبات حمام السباحة أصبح بالأهواء الشخصية، منوهة إلى أن الليبرالية في التفكير والتصرفات هي المشكلة الموجودة في المجتمع المصري، والتي تعني إعطاء النفس الحكم على الآخر.