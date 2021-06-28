شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: تعاون الحكومة مع برلمان 2020 غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فى اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن عدم استكمال أعمال رصف مسافة 4 كم من طريق كوبرى الملح قرى الخريجين ترعة السلام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، طلب أخر خاص بضرورة توفير أتوبيسات نقل عام وتشغيل محطة أتوبيس شرق الدلتا لخدمة مدينة الحسينية والقرى المجاورة حيث أن المحطة تم تعطيلها منذ يناير 2011.

ومن جانبه قال النائب محمد السيد عوض:" عندنا مشكلة كبيرة فى شركة اتوبيس شرق الدلتا حيث تعمل ب 25% من طاقتها مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة تتحملها هيئة النقل"، لافتا أن مع أتوبيسات شرق الدلتا لا يوجد لها قطع غيار، مؤكدا أنه فى يوم واحد فى جنوب سيناء تعطلت 3 أتوبيسات، مما أدى إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للركاب، مطالبا بضرورة وجود حلول لهذه المشاكل لانها تسببت فى خسائر كبيرة للدولة، والموظفين تقدموا بشكاوى فى الإسكندرية ومحافظات أخرى للحصول على مرتباتهم قائلا: شرق الدلتا فى مصيبة.

ومن جانبه قال اللواء عبد المطلب متولى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أن هناك تفاوض من أجل فض النزاع على ملكية قطعة الأرض الخاصة بمحطة شرق الدلتا الحسينية، وأن هناك 3 شركات نقل يعانون وبالتالى سيكون هناك دمج لهم لأن خسائرهم وصلت مليار جنيه، وبهم 3500 عامل و900 سيارة بمتوسط 300 أتوبيس لكل شركه من الشركات الثلاث وكل اتوبيس له 9 عمال.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن تعاون الحكومة مع برلمان 2020 غير مسبوقة وهناك سعة صدر، لافتا أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، كانت له توجيهات للحكومة بالتعاون مع نواب الشعب ونشكر الحكومة على سرعة الاستجابة للنواب.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بإعادة فتح محطة أتوبيس شرق الدلتا بالحسينية بمحافظة الشرقية، بقوة 7 أتوبيسات جديدة وذلك لأهميتها الاستراتيجية لخدمة المواطنين.