عاجل.. واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نقل علاقاتها الدبلوماسية مع السودان إلى وضع العلاقات الطبيعية عوضاً عن النمط الذي كان في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطي الإستراتيجي.



وأكدت آمبر باسكت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم أن ذلك يأتي تقديراً لانجازات الحكومة الإنتقالية.

ومن جهتها رحبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق بالخطوة الأميركية التي وصفتها بالمستحقة وأضافت أن من شأنها أن تدعم جهود الانتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته .