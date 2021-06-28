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في نشرة السومرية تشاهدون.. الحظر الشامل والقصف الأمريكي

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بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تدرس الخيارات القانونية للرد على القصف الأمريكي لموقع الحشد،، وواشنطن تعد الهجوم رسالة ردع للفصائل المدعومة ايرانيا.
= ترحيب محلي ودولي بالقمة الثلاثية.. ونواب يعدونها خطوة ايجابية لتقوية العراق عالميا .

= ابراج نقل الكهرباء في مرمى المخربين.. انفصال خط ديالى- شرق بغداد،، ومحطة صلاح الدين تُقصف بالكاتيوشا.

= الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان.. والصحة تناقش إعادة الحظر الشامل وإيقاف الدوام الحضوري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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