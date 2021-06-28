انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. الحظر الشامل والقصف الأمريكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تدرس الخيارات القانونية للرد على القصف الأمريكي لموقع الحشد،، وواشنطن تعد الهجوم رسالة ردع للفصائل المدعومة ايرانيا.
= ترحيب محلي ودولي بالقمة الثلاثية.. ونواب يعدونها خطوة ايجابية لتقوية العراق عالميا .
= الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان.. والصحة تناقش إعادة الحظر الشامل وإيقاف الدوام الحضوري.
= ابراج نقل الكهرباء في مرمى المخربين.. انفصال خط ديالى- شرق بغداد،، ومحطة صلاح الدين تُقصف بالكاتيوشا.
= الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان.. والصحة تناقش إعادة الحظر الشامل وإيقاف الدوام الحضوري.