اخبار العالم

الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد 'كلاسيكو الأرض'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد 'كلاسيكو الأرض' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-28 | 17:17

الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد

612 مشاهدة

حدد الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، موعد مباراة قريقي وريال مدريد " كلاسيكو الأرض " ضمن منافسات بطولة السوبر الاسباني.
وأعلنت رابطة الليجا عن "اقامة لقاء برشلونة وريال مدريد أحد يومي 12 – 13 كانون الثاني عام 2022 القادم ليتنافس الفريقين مع ناديي اتليتكو مدريد وبلباو علي بطولة السوبر الاسباني".

وتنص لوائح بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن بطل الليجا اتليتكو مدريد يواجه وصيف كأس ملك إسبانيا وهو أتلتيك بيلباو، بينما يلعب وصيف مع برشلونة بطل كأس إسبانيا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا