الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد 'كلاسيكو الأرض'

وأعلنت رابطة الليجا عن "اقامة لقاء برشلونة وريال مدريد أحد يومي 12 – 13 كانون الثاني عام 2022 القادم ليتنافس الفريقين مع ناديي اتليتكو مدريد وبلباو علي بطولة السوبر الاسباني".

وتنص لوائح بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن بطل الليجا اتليتكو مدريد يواجه وصيف كأس ملك إسبانيا وهو أتلتيك بيلباو، بينما يلعب وصيف الدوري الإسباني ريال مدريد مع برشلونة بطل كأس إسبانيا.

