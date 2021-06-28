حزب الله ينضم لقائمة الرافضين للاعتداء الأمريكي ضد الحشد

وقال الحزب في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدين بشدة العدوان الأمريكي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين".

وأكد، أن "ما قامت به الطائرات الحربية الأمريكية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير"، مشيداً "بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان، معربا عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال".



وشدد حزب الله، على أن "كل الغارات الأمريكية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأمريكية المحتلة من أرض البلدين".