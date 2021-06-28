انت الان تتابع خبر المنافذ تناقش 10 مشروعات بينها تطوير منفذ القائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنافذ في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "برئاسة رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي عقد الاجتماع السادس لمجلس الهيأة بحضور أعضاءه ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".وناقش مجلس الهيأة، وفق البيان، "فقرات جدول أعماله والذي تضمن :

*المشاريع الاستثمارية للمنافذ الحدودية (مندلي، طريبيل، المنذرية، الوليد) على أن تتولى المحافظات إعمار المنافذ الحدودية من إيراداتها من المنافذ وبنسبة 20٪ وحسب توجيهات الموازنة الاتحادية لعام 2021.

* تأهيل وتطوير منفذ القائم الحدودي من قبل محافظة الأنبار.

* التأكيد على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الالتزام بقرار مجلس الوزراء 84 لسنة 2020 وتنفيذ فقرة أن يكون الدوام في المنافذ 24 ساعة متواصلة على مدار الأيام.



* مناقشة عدم وجود مختبرات لفحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية واتخذت التوصية بصددها على أن يتم زج القطاع الخاص والعام والمحافظات للقيام بعملية الفحص.

* تنفيذ قرار مجلس الوزراء 211 لمنع تكدس الحاويات والعمل على اجلائها من المنافذ الحدودية.

* مناقشة قلة إعداد اجهزة السونار للكشف على البضائع والحقائب في المنافذ، على أن تقوم وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بسد النقص الحاصل لذلك.

* غلق مكتب شركة التأمين الوطنية في منفذ زرباطية الحدودي لعدم أداء مهامها بالشكل المطلوب على أن تتحمل الشركة المعنية كافة التبعات القانونية المترتبة جراء هذا التقصير.

* مناقشة طلب وزارة التجارة إعادة تأهيل الموازين الجسرية التابعة لها في منفذي طريبيل والمنذرية الحدوديين مؤكدا أعضاء المجلس أحقية الهيئة العامة للكمارك بالعمل على هذه الأجهزة وجباية رسومها وإمكانية التنسيق بين وزارة التجارة والكمارك للوصول إلى صيغة تفاهمية تعرض في الاجتماع القادم لمجلس الهيأة لاتخاذ القرار المناسب بصددها".

