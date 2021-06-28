سوريا تندد بالضربات الأمريكية على حدودها مع العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت دمشق، مساء الإثنين، بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت فصائل مدعومة إيرانيا، في منطقة الحدود بين سوريا والعراق.

والليلة الماضية، شنت مقاتلات أمريكية ضربات جوية استهدفت البنى التحتية لمليشيات عراقية موالية لإيران، عند الحدود مع سوريا، في ثاني خطوة تقدم عليها الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله "تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية".

وأضاف "تعتبر سوريا الهجوم انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية".

في هذه الأثناء، أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل عدد من عناصره في القصف الذي طال منطقة القائم الحدودية مع سوريا، متوعدا بـ"الثأر".

فيما تحدثت مصادر في الحشد أن 4 عناصر من كتائب سيد الشهداء، إحدى الفصائل الأكثر ولاء لإيران، قتلوا في الضربات الأمريكية.



ويأتي القصف الأمريكي بعد يوم من استعراض كبير لمليشيات الحشد الشعبي في مدينة ديالى شرقي بغداد، قدمت فيه بعضا مما تختزته من أسلحة إيرانية.