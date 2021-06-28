شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 14 حالة وفاة و1318 اصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة و1318 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة انه تم تعافي 1290 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11204 حالات منها 1438 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 484539 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 465546 حالة تعافٍ ، فيما تم تسجيل عدد 14 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في 7789 حالة.