وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني لبحث ملف سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - التقى سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره البريطاني؛ دومينك راب؛ لاستمرار التنسيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها التطورات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

ويشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة الإيطالية روما.

وألقى شكري، كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ويستعرض فيها المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب.وأكد وزير الخارجية خلال كلمته التزام مصر في الاجتماع الذي يُعقد في روما، بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.