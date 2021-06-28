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شرق المتوسط يشتعل .. لقاء العمالقة بين مقاتلات روسية وبريطانية

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الشارقة - اميمة ياسر - حلّقت مقاتلة بريطانية من طراز "إف – 35" فوق مجموعة من السفن الروسية التي كانت قد دخلت البحر الأبيض المتوسط لإجراء مناورات هناك.

وجرى اللقاء الأول بين طائرات سلاح الجو الروسي المقاتلة وطائرة "إف – 35 بي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في أجواء الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

وقد سُجل مرور مقاتلة الجيل الخامس "إف – 35 بي" في الأجواء من ظهر الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف"، وفيما تنطلق الطائرات الروسية من قاعدة حميميم بسوريا، تنطلق الطائرات الحربية البريطانية من حاملة الطائرات "إتش إن إس الملكة إليزابيث".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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