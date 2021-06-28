شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: الصعيد يشهد طفرة تنموية فى عهد الرئيس السيسي لم يشهدها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، عدد من طلبات الإحاطة، بدأتها بمناقشة طلب النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم وأيضا استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن حياة كريمة أحدثت ثورة في الطرق الداخليه بالقري المصرية لم تشهدها من قبل، وأن الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يشهدها من قبل.

وأوصت تشكيل لجنة لمتابعة إمكانية تنفيذ الطريق الرابط بين سوهاج والوادي الجديد، وسيتم معاينة الطريق سوهاج الوادي الجديد، ويرأس اللجنة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب أحمد عبد السلام قورة مقدم طلب الإحاطة، ومسؤل من الطرق والكباري وتقديم تقرير للجنة، كما أوصت اللجنة، بمتابعة اللحنة بما تم من جهاز حماية النيل.