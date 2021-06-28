شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة.. عقوبة مغلظة لكل من يستغل سلطته أو وظيفته فى التحرش بالسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي تقدم بها المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بشأن تغليظ العقوبة على المتحرشين، ردعا كاملا لكل من يستغل سلطته أو وظيفته ليمارس بها ضغط على السيدات بقصد التحرش بهن وصلت إلى السجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.

وتضمنت التعديلات الجديدة المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.