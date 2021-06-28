شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتصر مشروع قانون التحرش الجديد للمرأة المصرية؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية والتخفيف على الانعكاسات النفسية التي تلحق بالفتاة بسبب التحرش، حيث تقضى التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وجاءت العقوبات الجديدة وفقا للتعديلات المقدمة كما يلى: