فيديو.. لحظة النطق بالحكم على الأب المتهم بذبح ابنه بمشرط في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة "محمود.ح.ع"، المتهم بذبح ابنه بمشرط طبي في قرية طناح مركز المنصورة لفضيلة المفتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الأب المتهم وأم الطفل ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة للاب اتهامات بالقتل العمد وإعطاء ابنه بنج حتى نام واشترى مشرط طبي وذبحه في قطعة أرض خالية وتركه غارقا في دمائه ليعود قريته ويبحث عنه ويدعى خطفه.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم محمود حسن عبد العظيم علي "محبوس " 40 عامًا،مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات مقيم طناح - مركز المنصورة محافظة الدقهلية حال كون المجني عليه طفلا وقت ارتكاب الواقعة قتل نجله المجني عليه الطفل ادهم محمود حسن عبد العظيم علي ١٣ سنة، عمدا مع سبق الاصرار.

وذكر في أمر الإحالة أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله وأعد لذلك السيارة رقم (دج و ۸۳۳۹) التي استأجرها لهذا الغرض وقام باصطحابه بداخلها بعيدا عن أعين الرقباء وأعطى له قرص منوم حتى استغرق في نعاسه فتوجه صوب إحدى الصيدليات واشترى منها مشرط طبي وقام بجز عنقه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين.