تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.