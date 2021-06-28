"أورا للتطوير العقاري" تعتزم ضخ 25 مليار جنيه بمشروع "سيلفرساندز" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شركة "أورا" رائدة التطوير العقاري، في بيان اليوم الاثنين، إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها 486 فدانًا في الساحل الشمالي، لتدشين أحدث مشاريعها العقارية مُتعدد الاستخدامات بشكل رسمي على شواطئ مصر الرملية.

ووفقا لبيان الشركة، يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول كيلومتر واحد في موقع استراتيجي عند الكيلو 220 على طريق الإسكندرية - مطروح، بجوار خليج ألماظة على الساحل الشمالي المصري. سيكون منتجع وفندق "سيلفرساندز" بمثابة الوجهة الشاطئية لجميع المصطافين طوال العام، لمن يفضل قضاء الصيف بأكمله على الشاطئ، وحتى من يبحث عن قضاء عطلة نهاية أسبوع سريعة.

ومن المقرر ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه في عمليات البناء والتشييد على الشاطئ الذي سيضم مجموعة متنوعة من الوحدات العقارية، مثل الفيلات والتوين هاوس والشاليهات.

وسيكون لغالبية الوحدات إطلالة على البحر بينما تتمتع الوحدات الأخرى بإطلالة بانورامية على البحيرات (اللاجون). ويتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب ومُجهزة بالتكييف. وأسندت "أورا" مهام المخطط الرئيسي والتصميم المعماري للمشروع إلى شركة "ويمبرلي أليسون تونغ وجو" المعمارية المرموقة.

وأكد المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقاري، على أن الشركة تهدف دائمًا إلى تطوير وبناء أحياء فاخرة وعقارات مُستدامة من الناحية البيئية وعملية من حيث الاستخدام.

وأضاف ساويرس، أن أورا ستجلب منتجع وفندق "سيلفرساندز" العالمي إلى مصر ليكون وجهة سياحية استثنائية في الساحل الشمالي تعمل على مدار العام.

وأوضح ساويرس، أن من خلال هذا المشروع تقدم أورا جمال شواطئ مصر الرملية وصفاء مياهها وبحيراتها جنبًا إلى جنب مع التطبيق العملي للمشروع.

وقال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية مصر: "أننا (في أورا) نكرس كل ما لدينا من اهتمام بالابتكار والبحث عن فرص جديدة، ولدينا سجل حافل في تطوير بيئات عقارية جميلة تجمع بين التفكير الاستثنائي والتصميم الأنيق". وألقى هيثم الضوء على أن الشركة تهدف من خلال أحدث مشاريعها إلى وضع وجهة ساحلية جديدة على خريطة الساحل الشمالي تجذب شتى أنواع العملاء باختلاف أنماط الحياة لديهم.

وأكد عبدالعظيم، على سعي شركة أورا إلى توفير مجتمع آمن ومريح يُمكن الجميع من الوصول إلى المياه المفتوحة وبيئة العطلات التي طالما حلموا بها.

وتهدف أورا العقارية إلى التطوير المستمر من أجل بناء أحياء مستدامة وإدخال مفاهيم جديدة إلى سوق العقارات المصري. . سيطلق المشروع مرحلته الأولى في يوليو 2021 ومن المتوقع أن يبدأ التسليم بعد 30 شهرًا.

وتمتلك شركة "أورا ديفلوبرز" خبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة وذلك في العديد من الأسواق مثل لندن وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر. وتتميز مشروعات "أورا" بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.