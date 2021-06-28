الشهر المقبل.. "توثيق الآثار بأحدث التقنيات" دورة تدريبية باتحاد الآثاريين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينظم الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى دورة تأهيل وتدريب فى مجال التوثيق المعماري للمباني الأثرية باستخدام التقنيات الحديثة، ضمن برنامج التدريب والتأهيل لشباب الآثاريين والمعماريين والمرممين، وذلك بمقر الاتحاد بالشيخ زايد في الفترة من 10 إلى 14 يوليو المقبل.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد، في بيان أصدره اليوم ، إن الدورة تتضمن تدريبات عملية بالمواقع الأثرية ويحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين ويمنح المتدرب شهادة معتمدة، لافتا الى أن فعاليات الدورة تقام تحت إشراف الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد والاستشارى المعمارى طارق المرى مدير عام ديوان العمارة والتراث.

وأضاف أن الدورة تتضمن محاضرة عن برنامج الأوتوكاد وإنتاج اللوحات لأعمال التوثيق وهو برنامج للرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر يدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد ويستخدمه المهندسين من مختلف الاختصاصات لإنشاء الرسومات والتصاميم الهندسية ومديري المشاريع والآثاريين لتوثيق وتسجيل الآثار.

ونوه إلى أن الدورة تشمل محاضرة عن توثيق المباني التراثية وتطور التقنيات المختلفة في المجال، ومحاضرة عن استخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والتصوير الفوتوغرامرتي والبرامج المساعدة له وهو علم استخدام التصوير لعمل الخرائط والقياسات المساحية وقد شهدت الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) بدء الاستخدام الموسع لهذا العلم من خلال ما يعرف بالتصوير الجوي وقد بدأه العالم الفرنسي "ايمية لوسيديت" عام 1915م عندما اخترع أول آلة تصوير مساحية عرفت باسمه وهو الذى اخترع آلة التصوير الشهيرة التي استخدمت في عمليات التصوير الجوي خلال الحرب العالمية الأولى.