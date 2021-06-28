تأجيل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أجّلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة 20 محاميًا من مركز مغاغة شمال المحافظة متهمين بإهانة القضاء، إلى جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن القضية تعود إلى عام 2015، وإن المحكمة استمعت لجانب من الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في جلساتها الماضية من بينها مناقشة تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة المحامين المتهمين في أعمال شغب داخل محكمة مغاغة الجزئية والتعدي على عضو هيئة قضائية، وإهانة السلطة القضائية.

وأوضح المصدر، أن هيئة الدفاع قدمت كافة المستندات، وحافظة مستندات تفند بعض الشواهد في القضية التي تعود إلى عام 2015، إذ تقدم أحد القضاة ببلاغ يتهم 20 محاميا بإهانة القضاء وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة، وإثارة الشغب والتجمهر داخل المحكمة.