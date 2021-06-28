مصر.. البرلمان يوافق نهائياً على قانون فصل الإخوان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة نهائياً، اليوم الأثنين، على مجموع مواد مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وحسب مصادر برلمانية في مصر، فإن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مُقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة.

وفي وقت سابق، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم ويستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح وأجهزة حكومية وحدات الإدارة من غير المحلية الهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي موازنتها خاصة وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقاً يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المُبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.