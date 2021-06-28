«قسد» تحتجز 10 آلاف إرهابي من «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن عشرة آلاف من متشددي تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية، ووصف الوضع بأنه غير مقبول.

وفي كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتطرف، قال بلينكن، إن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك 78 دولة عضواً في التحالف ضد «داعش»، على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم.

وقال بلينكن، في كلمته الافتتاحية «هذا الوضع غير مقبول بالمرة. لا يمكن أن يستمر للأبد. تواصل الولايات المتحدة حث الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، بما في ذلك الشركاء في التحالف، على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم أو محاكمتهم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك».

وأضاف أن هناك عاملاً إضافياً مهماً، وهو أن هزيمة تنظيم دعش المتشدد بشكل دائم تتطلب معالجة التهديدات التي يشكلها خارج العراق وسوريا، خاصة في أفريقيا.

واستولى التنظيم، الذي كان في الأصل فرعاً منشقاً عن تنظيم القاعدة الإرهابي، على مساحات من العراق وسوريا في عام 2014.

وأعلن النصر على «داعش» عسكرياً في 2017، لكن التنظيم يشن منذ ذلك الحين أعمالاً إرهابية في أجزاء من شمال العراق ومنطقة حدودية مع سوريا.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية أكثر من 25 هجوماً مميتاً ألقى مسؤولون عراقيون المسؤولية عنها على إرهابيي «داعش». وقتل تفجير في سوق مزدحمة ببغداد في يناير الماضي أكثر من 30 شخصاً.