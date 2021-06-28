بينيت يناشد الإسرائيليين أخذ الكميات المتبقية من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 04:29 مساءً - منذ 56 دقيقة

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، المراهقين الإسرائيليين، اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة، قبل أن تنتهي صلاحيتها.

وفي رسالته، قال نفتالي بينيت: “أيها الشابات والشبان الأعزاء.. أطلب منكم أن تذهبوا اليوم وتتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.. التطعيم سيحافظ على صحتكم وسيجعل بامكانكم التمتع بعطلة الصيف الكبيرة”.

وأضاف بينيت: “أنظروا.. طفرة “دلتا” الجديدة المتحورة عن كورونا تعصف بالعالم، وهي تتنقل بسرعة من شخص لشخص وتصيب أناسا لم يتلقوا التطعيم، أي أنتم المراهقين. وهناك كمية كافية من اللقاحات للجميع، ولكن هناك مشكلة.. صلاحيتها ستنتهي قريبا، وحينها لن تكون لدينا كمية كافية من الجرعات للجميع، بمعنى أن هناك فترة زمنية قصيرة تمتد 11 يوما فقط، ونحن نسابق الوقت”.

وأكمل: “الموعد الأخير حيث سيكون بالإمكان تلقي الجرعة الأولى من اللقاح هو التاسع من تموز، وثلاثة أسابيع بعد ذلك ستتلقون الجرعة الثانية، وعندئذ ستنتهي صلاحية الجرعات التي توجد في مخازننا..لذا أدعو الأهالي، وأدعو جميع الشابات والشبان الذين يستطيعون تلقي التطعيم، اذهبوا الآن لتلقي التطعيم، قبل ألا تستطيعوا ذلك”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.