كشف “تفاصيل” العملية العسكرية الأمريكية ضد ميليشيا إيران بالعراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 04:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 4:05 مساءً

كشف مسؤول أميركي تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها الطائرات الأمريكية ضد ميليشيات موالية لإيران على الحدود العراقية السورية.

ونقلت شبكة “إيه بي سي”، عن المصدر قوله، إن مقاتلات أميركية من طراز “أف-15″ و”أف-16” تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى، نفذت الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيلت مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية،

وقال المسؤول إن الطائرات نفذت الغارة في حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يعرف باسم “الذخائر دقيقة التوجيه”، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها “سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجهة”.

وقال المسؤول إن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات “القيادة والتحكم وقدرات لوجيستية”.

وكان البنتاغون قد أعلن أن قوات أميركية نفذت، ليل الأحد الاثنين، ضربات جوية “ضرورية ومدروسة” ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وأبلغت المتحدثة باسم الوزارة، جيسيكا ماكنولتي، قناة الحرة أن “الأهداف المختارة هي منشآت تستخدمها شبكة المليشيات المدعومة من إيران” وأن “القضاء عليها سيعطل ويضعف القدرة العملياتية لمجموعات المليشيات ويردع الهجمات الإضافية”.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان “مقتل ما لا يقل عن 5 عناصر” وإصابة “آخرين” في الغارة، في حين لم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية نتائج الضربة العسكرية.